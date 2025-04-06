YKS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri
Üniversite sınavına hazırlanan vatandaşlar YKS sınav ve başvuru tarihine odaklandı. YKS sınav giriş belgeleri Haziran ayı ilk haftası içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde düzenlenecek olan üniversite sınavı Haziran ayında ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tamamlanacak. Binlerce katılımcı üniversite sınavı öncesinde sınav yerlerini öğrenecek. Peki YKS 2025 ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri
YKS tarihleri belli oldu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS sınav tarihleri sorgulaması yapıyor. Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2025 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte, Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri
YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.
YKS BAŞVURULARI TAMAMLANDI
YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2024'te başladı ve 03 Mart 2024'te sona erdi. Geç başvurular ise 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ücreti ise her sınav için 675 lira olacak.
YKS 2025 TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.