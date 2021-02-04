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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM YKS başvuru 2021

YKS başvuru ücreti merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YKS başvuruları başladı. YKS başvurusu yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden giriş yapabiliyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvuru kılavuzu ve YKS başvuru ekranı

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM YKS başvuru 2021

YKS başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun cevabı ÖSYM'nin yayımladığı 2021 ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alıyor. YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 2 Mart'a kadar, geç başvuru tarihi ise 17-18 Mart'a kadar alınacak. İşte YKS başvuru detayları...

ÖSYM GİRİŞ: YKS BAŞVURU 2021 EKRANI

ÖSYM YKS 2021 başvuruları için kılavuzu yayınladı. Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 04 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS BAŞVURU

YKS 2021 KILAVUZU

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen
bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve
sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı
bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet
bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021
tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir

SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?

*ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek
isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

*TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF
Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar,
isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak
kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bu
durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.

*Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr
internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi
Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2021-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye
girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını
kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri
T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı
istemeleri halinde 2021-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.

*2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT
puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim
programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru
yapmaları zorunludur.

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