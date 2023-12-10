YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

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YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilen YKS üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...