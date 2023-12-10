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        Haberler Gündem YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 YKS ne zaman?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile netlik kazandı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. Sınav için geri sayım sürerken, üniversite adayları çalışmalarına hız verdi. İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 01:00 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:00
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        YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilen YKS üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "2024 YKS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü,

        (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları 1 - 26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavı geç başvuruları ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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        YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS’deki tüm oturumların sınav sonuçlarını ise 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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