        Haberler Bilgi Gündem YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak? AYT, YDT, TYT ne zaman, başvurular nasıl, nereden yapılır?

        YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak?

        Üniversiteye giriş yolunda ter dökecek milyonlarca aday için beklenen takvim açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) hangi günlerde yapılacağı netleşirken, adaylar sınav sürecine yönelik planlamalarını yapmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 07.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:33
        2026 yılında üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar için kritik süreç resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı YKS takvimiyle birlikte üç oturumdan oluşan sınav maratonunun tarihleri kesinleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarının uygulanacağı günlerin belli olması, başvuru sürecine dair merak edilen sorulara da yanıt verirken, adaylar gözlerini sınav takvimine çevirdi. İşte güncel bilgiler...

        YKS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

        2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

        3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

