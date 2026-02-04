YKS için geri sayım! 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav programıyla birlikte YKS başvuru tarihleri ile TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı günler belli oldu. Adaylar, sınava kaç gün kaldığını ve başvuru sürecinde izlenecek adımları araştırırken, sınav ücretleri de gündemin üst sıralarında yer aldı. İşte YKS başvuru ve sınav takvimi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle birlikte üç oturum halinde uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri açıklanırken, adaylar başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Üniversiteye giriş yolunda kritik öneme sahip YKS’ye ilişkin tüm detaylar adayların yakın takibinde. İşte merak edilenler...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.