Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle birlikte üç oturum halinde uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri açıklanırken, adaylar başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Üniversiteye giriş yolunda kritik öneme sahip YKS’ye ilişkin tüm detaylar adayların yakın takibinde. İşte merak edilenler...