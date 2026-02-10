YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvuru tarihini sorguluyor. YKS başvurusu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki, YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
YKS başvuruları için son tarih belli oldu. 2026 YKS’ye TYT, AYT ve YDT oturumlarından birine ya da tamamına katılacak adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. İşte, YKS başvuru tarihi 2026
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. 2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.
2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.’’
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.