YKS boş kontenjanlar 2024: YKS boş kontenjanlar ve 2-4 yıllıık üniversite taban puanları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar YKS ek tercihler için geri sayıma geçti. 2. Tercih sürecinde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme yapılacak. Bu aşamada ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 adaylara yol gösterecek. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık (önlisans-lisans) üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Peki YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniverste boş kontenjanlar 2024 sorgulama…
YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Hiçbir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih döneminde kalan kontenjanları değerlendirecek. Bu kapsamda ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2. tercih tarihleri sorgulamaları hız kazandı. Peki YÖK ATLAS ile 2024 YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Üniversite boş kontenjanlar 2024 listesi...
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. 2024 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile netleşecek.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.