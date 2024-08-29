YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2024 YKS boş kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması belli oldu mu?
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanırken gözler YKS boş kontenjanlara çevrildi. YÖK açıklamasına göre lisans ve ön lisans programlarına yerleşen adayların dışında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme bekleyenler kayıt yaptıracak. En son üniversite kaydını yapamayanlar için mazeret kayıt hakkı verilmişti. 2 Eylül'de kayıtlar sona erecek. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2024 YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık YKS boş kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması belli oldu mu?
YKS boş kontenjanlar milyonların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sıra YKS boş kontenjanlar, taban puan ve başarı sıralamasına çevrildi. Ek tercih yapacak olan adaylar 2. tercih listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS boş kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması belli oldu mu?
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI SÜRESİ UZATILDI
YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.
Eğitim hayatına üniversitede devam etme hakkı elde eden ancak henüz hayıt yaptırmayanlar için mazeret kayıt hakkı verildi.
BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.