Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?

        YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?

        Üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine yerleşen öğrenciler dışında herhangi bir bölüme yerleşemeyenlerde oldu. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler ek tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS boş kontenjanlar üniversite tercih sonuçları sonrası gündeme geliyor. Hedefledikleri bölüm ve üniversitede eğitim almak isteyen adaylar tercih listelerini oluşturdu. Merkezi yerleştirmede kontenjanların durumu merak edildi. Peki YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2 ve 4 yıllık taban puanlar listesi açıklandı mı?

        2

        YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2024 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

        2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR

        YKS boş kontenjanların net rakamı henüz belli olmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

        3

        YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.

        Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğu, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildiği duyuruldu.

        4

        Tercih yapan her dört adaydan birinin ilk tercihine yerleştiği aktarılan açıklamada, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardığı belirtildi.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi