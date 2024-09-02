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        Haberler Bilgi Gündem YKS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgula 2024: YÖK Atlas 2-4 yıllık üniversite taban puanları, YKS boş kontenjanları açıklandı mı?

        YKS boş kontenjanlar ve taban puanları: YKS boş kontenjanları açıklandı mı?

        YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları için bugün son gün. Hayallerindeki üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlar ve taban puanlarını sorguluyor. ÖSYM tarafından açıklanacak ikinci ek tercih kılavuzu, 2 ve 4 yıllık programların kontenjan ve puan bilgilerini içerecek. Peki, 2024 YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:06
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        YKS sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için ek tercihler sorgulanıyor. Boş kalan kontenjanları ve taban puanları merak eden öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu bekliyor. 2 ve 4 yıllık bölümler için puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 YKS ek tercih süreci ile ilgili son gelişmeler..

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI SÜRESİ UZATILMIŞTI

        YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

        Eğitim hayatına üniversitede devam etme hakkı elde eden ancak henüz hayıt yaptırmayanlar için mazeret kayıt hakkı verildi.

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        YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

        Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

        2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

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        BOŞ KONTENJANLAR HAKKINDA

        Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek. Ancak YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı

        2024 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile netleşecek.

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