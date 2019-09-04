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YKS'de bu yılın mezunları daha başarılı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2019-YKS Değerlendirme Raporu" yayımlandı

YKS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2019-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı. Buna göre, bu yıl mezun olan adayların TYT, SAY, EA ve DİL yerleştirme puan ortalamalarının önceki yıllara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan, 2 milyon 390 bin 491'i sınava katıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 24 bin 549 adayın 1 milyon 880 bin 800'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 137 bin 751 adayın da 113 bin 956'sı sınava girdi.

ADAYLARIN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARI

TYT'ye katılan adayların testlerdeki doğru cevap sayı ortalamaları şöyle: "Türkçe 40 soruda 18,35, sosyal bilimler 20 soruda 8,33, temel matematik 39 soruda 6,88, fen bilimleri 20 soruda 3,17."

AYT'ye giren adaylardan testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayı ortalamaları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 39 soruda 14,10, sosyal bilimler-2 40 soruda 14,19, matematik 40 soruda 7,13, fen bilimleri 40 soruda 7,28."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 73 adayın doğru cevap sayı ortalaması 36,26, Arapça oturumuna katılan 4 bin 222 adayın ortalaması 21,78, Fransızca oturumunda yer alan 865 adayın ortalaması 35,71, İngilizce oturumuna giren 106 bin 368 adayın ortalaması 37,06, Rusça oturumundaki 428 adayın ortalaması ise 40,17 olarak hesaplandı.

CİNSİYETE GÖRE PUAN DAĞILIMLARI

Raporda, YKS'ye girenlerden 2019 TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanı hesaplanan adayların cinsiyete göre puan dağılımları da incelendi.

Buna göre, 2019-TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar, 100-179 ile 200-249 puan aralıklarında yoğunlaştı.

TYT'de erkek adayların yüzde 28,76'sı, kadın adayların ise  yüzde 22,79'u 150'nin altında puan aldı. Her iki  cinsiyet grubundaki adayların 300 ve üzerindeki puan aralıklarında bulunma düzeyleri  birbirine yakın oldu.

2019-SAY ve 2019-SÖZ puan türlerinde her iki cinsiyet grubundaki adayların bütün puan aralıklarında bulunma düzeyleri genel olarak birbirine yakın oldu.

2019-EA puan türünde hem kadın hem de erkek adayların 150-179 puan aralığında yoğunlaştığı görüldü. EA puan türünde erkek adayların yüzde 44,82'si, kadınların ise yüzde 40,55'i 180'in altında puan aldı.

Hem kadın hem de erkek adaylar 2019-DİL puan türünde 200-249 puan aralığında yoğunlaştı. Bu puan türünde erkek adayların yüzde 19,91'i, kadın adayların da yüzde 21'i 180'in altında puan aldı. Kadınların 200-299 puan aralığında bulunma oranları erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Erkek adaylar ise 300 ve üzerindeki puanlarda kadın adaylardan daha yüksek oranlarda yer aldı.

MEZUNİYET YILLARINA GÖRE YERLEŞTİRME PUANI ORTALAMALARI

Raporda, TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL yerleştirme puanı hesaplanan adayların mezuniyet yıllarına göre ortalamalarına da yer verildi. Buna göre, bu yıl mezun olan adayların TYT, SAY, EA ve DİL yerleştirme puan ortalamalarının önceki yıllarda mezun olanlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

2019-TYT yerleştirme puanlarına göre en yüksek ortalamanın, 2018 ve 2019 yılında mezun olanlara, en düşük ortalamanın ise 2015 mezunlarına ait olduğu tespit edildi. Mezuniyet yıllarına göre aday sayıları incelendiğinde 2019-TYT yerleştirme puanı hesaplanan adayların yarısından fazlasını 2018 ve 2019 mezunları oluşturdu.

Adaylardan en yüksek 2019-SAY ve 2019-EA yerleştirme puanı ortalamasını da 2018 ve 2019 mezunları yaptı. En düşük 2019-SAY yerleştirme puanı ortalamasının 2011, 2012 ve 2013 mezunlarına, en düşük 2019-EA yerleştirme puanı ortalamasının da 2016 mezunlarına ait olduğu belirlendi.

Adayların 2019-SÖZ yerleştirme puanları incelendiğinde, en yüksek ortalamanın 2012 yılı ve öncesinde mezun olanlara, en düşük ortalamanın ise 2016 ve 2017 yılı mezunlarına ait olduğu tespit edildi.

2019-DİL yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan en yüksek ortalamayı 2019 mezunları, en düşük ortalamayı da 2017 mezunları yaptı.

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