YKS ek tercih boş kontenjanları açıklandı! 2023 ÖSYM YKS boş kontenjan ve taban puanları
Üniversite kayıtlarının açıklanmasının ardından 2023 YKS ek tercih süreci için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Kurumdan beklenen açıklama geldi. YKS Ek Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasıyla birlikte 2023 YKS Ek Tercih ek kontenjan ve taban puanları belli oldu. İşte ÖSYM YKS ek boş kontenjan listesi ev taban puanları...
YKS ek boş kontenjanları ÖSYM tarafından ilan edildi. Ek tercih yapmak isteyen öğrenciler merak içerisinde boş kontenjan ve taban puanlarını araştırıyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek kontenjanlar belli oldu. İşte YKS ek kontenjanları ve taban puanları...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 2023 YKS ek tercih süreci ile ilgili bilgi paylaşıldı ve merakla beklenen kılavuz yayımlandı.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.