YKS ek tercih ne zaman? Üniversite YKS ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.

Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.