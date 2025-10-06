Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAND! 2025 ÖSYM ile YKS ek tercih/ yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir, üniversite kayıtları ne zaman?

        YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2025 ÖSYM ile YKS ek tercih/ yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir, üniversite kayıtları ne zaman?

        Üniversite ek tercihlerinin tamamlanmasının ardından YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ek tercih başvuruları 30 Eylül'de sona ermişti. Adaylar, ilk tercihlerinde bir yere yerleşemedikleri için ek tercihlerde istedikleri bölüme yerleşip yerleşmediklerini öğrenmek için gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirdi. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Peki YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir, üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte, 2025 YKS ek tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler

        YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ‘’ 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır’’ denildi. Böylelikle YKS ek tercih sonucu ÖSYM AİS ekranında yer aldı. İşte YKS ek tercih sonuçları ve üniversite kayıt tarihleri

        ÖSYM DUYURDU! YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

        YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

        2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
