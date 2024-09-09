YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.

TABLO 3 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 4 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ