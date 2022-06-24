YKS görevli ücreti son dönemin en çok araştırılan konuların arasında yer alırken sınavda görev alan öğretmenler görevli ücretinin ne zaman yatacağını merak edip araştırmaya başladı. Bilindiği gibi ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen YKS üniversite sınavına milyonlarca öğrenci girmişti. Sınavda gözetmen olarak görev alan sınav görevliler ÖSYM tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Peki YKS görevli ücreti ne zaman ödenecek? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar? İşte detaylar...