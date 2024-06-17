YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? ÖSYM YKS sınav görevli /gözetmen ücreti sorgulama sayfası
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı gözetmenlerin kontrolünde 8-9 Haziran'da gerçekleşti. YKS'de sınav gözetmeni olarak görevli olan vatandaşlar salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ücretlerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Peki YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 ÖSYM YKS sınav görevli /gözetmen ücreti hakkında bilgiler
YKS gözetmen ücretlerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. İşte YKS gözetmen ücretleri hakkında detaylar
YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
YKS görevli ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacak.
YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL