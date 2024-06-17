Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? ÖSYM YKS sınav görevli /gözetmen ücreti sorgulama sayfası

        YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? ÖSYM YKS sınav görevli /gözetmen ücreti sorgulama sayfası

        Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı gözetmenlerin kontrolünde 8-9 Haziran'da gerçekleşti. YKS'de sınav gözetmeni olarak görevli olan vatandaşlar salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ücretlerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Peki YKS gözetmen ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 ÖSYM YKS sınav görevli /gözetmen ücreti hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS gözetmen ücretlerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. İşte YKS gözetmen ücretleri hakkında detaylar

        2

        YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

        YKS görevli ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacak.

        3

        YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

        Salon Başkanı: 1.057 TL

        Gözetmen: 1.025 TL

        Yedek Gözetmen: 769 TL

        Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

        Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

        Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

        Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

        E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

        E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

        E-Sınav Gözetmen: 769 TL

        4

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"