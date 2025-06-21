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        Haberler Bilgi Yaşam YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran’da otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı?

        YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran'da otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran'da uygulanacak. Bu hafta sonu uygulanan YKS günü toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. Birçok kişi otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya dair açıklama yapıldı. Peki YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran'da otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı? İşte YKS günü toplu ulaşım kullanımı ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:09
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        YKS günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İBB’den konuya dair açıklama yapıldı. Duyuru 21-22 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrenci ve sınav görevlilerini yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi "2025 YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS günü otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray'da son durum

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        YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, TYT (21 Haziran Cumartesi, 10:15), AYT (22 Haziran Pazar, 10:15) ve YDT (22 Haziran Pazar, 15:45) oturumlarına katılacak öğrenci ve sınav görevlilerine toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını duyurdu.

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        İBB’nin açıklamasına göre, sınav giriş belgesi veya görevli belgesi ibraz edenler, İstanbulkart entegrasyonuna sahip İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında sınav günlerinde ücretsiz seyahat edebilecek.

        Ücretsiz ulaşım, sınav saatinden 2 saat önce başlayıp sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Ayrıca, İBB tarafından İstanbul’un 38 ilçesindeki 38 okulda YKS adaylarına yönelik kumanya dağıtımı yapılacak.

        Adayların sınav günü sorunsuz bir deneyim yaşaması için sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için İBB’nin resmi sitesi (ibb.istanbul) ziyaret edilebilir.

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        ANKARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN, OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabilecekler.

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        İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

        Sınav sabahı oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ESHOT, bazı hatlara ek seferler koyduğunu duyurdu.

        Yalnızca hafta sonları çalışan hatların yanı sıra, sınav günü yoğunluğun yaşanacağı bazı güzergâhlara da takviye yapıldı. Özellikle üniversite kampüslerine ve sınav merkezlerine yakın bölgelerde hizmet veren hatlarda sınav saatlerine uygun şekilde ek otobüs seferleri planlandı.

        EK SEFER YAPILAN HATLAR

        290 Bostanlı İskele – Tınaztepe

        303 Buca Heykel – Konak

        353 Gaziemir – Tınaztepe

        390 Tınaztepe – Bornova Metro

        412 Tınaztepe – Yerleşke

        596 Katip Çelebi Üniversitesi – Egekent Aktarma

        690 Tınaztepe – Fahrettin Altay Aktarma

        812 Bakırçay Üniversitesi – Ulukent Aktarma

        878 Tınaztepe – Şirinyer Aktarma

        ESHOT yetkilileri, vatandaşların sınav sabahı olası gecikmeler yaşamaması için ulaşım planlarını önceden yapmalarını tavsiye etti. Ek seferlere dair detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

        Not: Sınava girecek öğrenci ve velilere başarılar diler, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına erkenden yola çıkmanızı öneririz.

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