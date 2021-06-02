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YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgilin aramalar iyice arttı. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte YKS sınav giriş belgesi ve yerleri ile ilgili detaylar...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. 2021 YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS sınav giril belgesi açıklandı mı?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

YKSK sınav yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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