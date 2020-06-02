YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM YKS 2020 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca öğrenci üniversite sınavında ter dökecek. Koronavirüs sebebiyle ÖSYM sınav takviminde güncellemeye gitti. İşte, YKS sınavıyla ilgili detaylar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde de olacaktır.

YKS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.