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YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu üniversite sınavına girecek olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi mi?

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