2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihine kısa süre kala gözlerini sınav giriş belgelerine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak belgelerle birlikte öğrencilerin hangi okulda ve hangi salonda sınava katılacakları netleşecek. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde büyük önem taşıyan bu belgelerle ilgili resmi açıklama beklenirken, “2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?” ve “TYT ile AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Detaylar ise ÖSYM’den gelecek duyuruyla birlikte kesinlik kazanacak.