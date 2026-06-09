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        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, TYT, AYT, YDT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 YKS: TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak bu belgelerle birlikte adayların sınava katılacakları okul ve salon bilgileri de kesinlik kazanacak. Sınav yerleriyle ilgili yapılacak resmi duyuru ve sorgulama ekranı, öğrencilerin gündemindeki önemini korurken, gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, 2026 YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihine kısa süre kala gözlerini sınav giriş belgelerine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak belgelerle birlikte öğrencilerin hangi okulda ve hangi salonda sınava katılacakları netleşecek. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde büyük önem taşıyan bu belgelerle ilgili resmi açıklama beklenirken, “2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?” ve “TYT ile AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Detaylar ise ÖSYM’den gelecek duyuruyla birlikte kesinlik kazanacak.

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        YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

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        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak.

        Sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı biliniyor.

        Bu doğrultuda, 2026 YKS giriş belgelerinin 9-12 Haziran 2026 civarında açıklanması bekleniyor.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

        YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

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