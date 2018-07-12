YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS sonuçları henüz açıklanmadı, YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve üniversite kontenjanları da belli olmuş oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sayfasında YKS TYT-AYT-YDT sınav sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak sorusu üniversite sınavına giren adaylar tarafından sorulmaya devam ediliyor. İşte YKS TYT-AYT-YDT sınavları sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILACAK?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU DETAYLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz haftasonu düzenlenen üniversite giriş sınavı YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Hatırlanacağı üzere üniversite sınav sisteminde bu sene değişiklik yapılmıştı. Geçmiş yıllara nazaran fen bilimleri ve sosyal bilimler sınavları kolay bulunmuştu. Üniversite hayali kuranlar internet üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaparak 2018 AYT, TYT, YDT sorularına ve cevaplarına bakmak, puanlarını tahmin etmek istiyor. YKS sonuçlarının ise 31 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.