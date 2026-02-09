YKS başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM'nin adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden YKS son başvuru tarihine kadar yapılabilecek. TYT, AYT, YDT bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte YKS son başvuru tarihi...