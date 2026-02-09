YKS son başvuru tarihi 2026! YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, başvuru süreci ile 6 Şubat Cuma günü başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum şeklinde uygulanacak. Henüz başvuru yapmayan adaylar, YKS son başvuru tarihini gündemine aldı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2026 YKS başvurularının sona ereceği tarih...
YKS başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM'nin adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden YKS son başvuru tarihine kadar yapılabilecek. TYT, AYT, YDT bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte YKS son başvuru tarihi...
2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.’’
YKS SON BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
6 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.