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        Haberler Gündem YKS son başvuru tarihi! YKS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        YKS son başvuru tarihi! YKS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona gelindi. Hatırlanacağı gibi üniversite sınavı YKS başvuruları, 1 Şubat tarihinde başlamıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilmektedir. Henüz başvuru yapmayan üniversite adayları, YKS son başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. İşte 2024 YKS son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:21
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        YKS başvuruları 1 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvuru sürecinde son günlere girilirken, YKS başvurularının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TYT, AYT, YDT üç oturumdan oluşan üniversite sınavı YKS başvuruları “ais.osym.gov.tr” adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Peki, "YKS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2024 YKS başvurularının sona ereceği tarih...

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

        2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024

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        2024 YKS SINAV TARİHLERİ

        YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

        YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

        YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

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        2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

        Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.

        Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek.

        Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek

        3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

        YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

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        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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