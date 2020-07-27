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YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı yayında 2020

YKS sonuçları açıklandı mı? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. ÖSYM akademik takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirlemişti. Son dakika gelişmesi olarak ÖSYM AYT TYT YKS sınav sonuçlarını açıkladı. İşte YKS sonuçları sorgulama işlemi

YKS sonuçları

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sonuçları erişime açması ile birlikte öğrenebilecek. ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM YKS sonuçlarını az önce açıkladı. Milyonlarca öğrenci https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle üniversite sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI TIKLA

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ: YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SINAVI İLE İLGİLİ DETAYLAR

TYT: 20 Haziran 2020 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 21 Haziran 2020 Pazar, 180 dakika

YDT: 21 Haziran 2020 Pazar, 120 dakika

YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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