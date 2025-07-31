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        Haberler Bilgi Yaşam YKS taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

        YKS taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS taban puanları tercihlerin başlamasıyla merak konusu oldu. ÖSYM tercih kılavuzu sonrası 1-13 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapılacağı duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanları, üniversite ve bölümlere göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2025 YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:33
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        YKS taban puanları, üniversitelerdeki bir bölüme yerleşmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Üniversite taban puanları 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Hayalindeki bölüm ve üniversiteyi kazanabilmek için sınavda ter döken milyonlarca adayın gündeminde YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yer alıyor. İşte, ÖSYM 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları hakkında merak edilenler

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        YKS TERCİH TARİHLERİ 2025

        YKS 2025 tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından resmen başlayacak.

        Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

        YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

        YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

        Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

        KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

        Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

        Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

        Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

        4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

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