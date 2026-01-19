YKS tarihi açıklandı! 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin başvuru ve sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Üç oturum halinde uygulanacak TYT, AYT ve YDT'nin tarihleri netlik kazanırken, adaylar hazırlık sürecini bu takvime göre şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...
2026 yılında üniversite sıralarında yer almak isteyen adaylar için geri sayım resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS takvimiyle birlikte Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi’nin hangi günlerde yapılacağı belli oldu. Açıklanan tarihler, sınav sürecine dair belirsizlikleri ortadan kaldırırken, milyonlarca öğrenci için yoğun maratonun da startı verilmiş oldu. İşte güncel bilgiler...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
YKS 2026 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.