2026 yılında üniversite sıralarında yer almak isteyen adaylar için geri sayım resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS takvimiyle birlikte Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi’nin hangi günlerde yapılacağı belli oldu. Açıklanan tarihler, sınav sürecine dair belirsizlikleri ortadan kaldırırken, milyonlarca öğrenci için yoğun maratonun da startı verilmiş oldu. İşte güncel bilgiler...