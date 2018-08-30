YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite yani YKS tercihleri 7 Ağustos günü başlayıp 14 Ağustos günü sona ermişti. Üniversite kayırları ise YÖK tarafından ilan edilen takvime göre 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Dolayısıyla YKS tercih sonuçlarının en geç pazar gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Ancak beklenen sonuçlar ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı) tarafından henüz açıklanmadı. Peki; YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu yıl ilk defa gerçekleşti. Sınav TYT (Temel Yetenek Testi) ve AYT (Alan Yetenek Testi) olarak iki aşamada gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan YGS ve LYS'nin aksine; üniversite adayları YGS yerine yapılan TYT ve LYS yerine yapılan AYT sınavlarına birbirlerini takip eden iki günde girdiler. TYT sonuçlarıyla veya AYT sonuçlarıyla tercih yapan tüm üniversite adaylarının tercih sonuçları aynı gün açıklanacak.

Bununla beraber üniversite tercih sonuçları yani YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıt tarihi 3 Eylül'de başlayacak. Bu nedenle kayıtlardan önce sonuçların açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla sonuçlar en geç 2 Eylül Pazar günü açıklanmış olacak... Ancak sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kesin olarak bilinmemekle beraber sonuçların açıklanacağı son tarih biliniyor. Hangi gün açıklanacağı bilinse dahi ÖSYM genellikle sınav sonuçlarının açıklanacağı saati vermiyor. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı bilinmiyor.

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