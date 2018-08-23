YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. 7-14 Ağustos'ta tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler uzun zamandır hayalini kurdukları üniversitelere kayıt yaptırabilmek için gün sayıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları ve üniversite kayıt tarihi ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak 3 Eylül'de üniversite kayıtlarının yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının bayram tatilinden sonra yani 27-31 Ağustos 2018 tarihleri aralığında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

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