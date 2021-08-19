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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. YKS tercihleri devam ederken öğrenciler de tercihlerin ne zaman biteceğini ve son günün ne zaman olacağını merak ediyor. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar 'YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2021 YKS tercih sonuçları tarihi hakkında...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercihleri son gün ne zaman?

Binlerce öğrenci 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Üniversite tercih sonuçları yine AİS üzerinden öğrenilebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.

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