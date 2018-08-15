YKS tercih işlemleri 7 Ağustos 2018 tarihinde başladı. 14 Ağustos 2018 gece 23.59'da son buldu. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak yaptılar.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üniversite adayları tarafından merak ediliyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçları için henüz tarih vermedi. YKS kılavuzunda da tercih sonuçları için tarih eklenmemişti.

YKS TERCİH SONRASI ÖNEMLİ BİLGİLER

2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecek. Merkezi yerleştirme ile bir programa yerleşenlere ek yerleştirmede tercih hakkı verilmeyecek. Özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilecek. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleşenler de isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilecekler.

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