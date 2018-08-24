YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu gündemde. ÖSYM tarafından 7-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen YKS tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? 2018 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS tercih sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK??

Üniversite hayali kuran öğrencilerin katıldıkları YKS'nin ardından tercih işlemleri gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt maratonu başlayacak.

Fakat ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 3 Eylül'de yapılacak olmasından dolayı, YKS tercih sonuçlarının bayram tatilinin sona ermesinden sonraki hafta yani 27-31 Ağustos tarihleri aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

2018 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapması gerekecek.

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