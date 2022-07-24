Üniversite tercih işlemleri için tarih duyurusu ÖSYM'den geldi. ÖSYM yayımladığı kılavuz ile tercih tarihleri ve son işlem günü hakkında duyuruları paylaştı. Milyonlarca öğrenci tercih işlemleri yapmayı beklerken son işlem günü merak konusu oldu. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?" İşte YKS tercihleri hakkında tüm detaylar...