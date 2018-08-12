Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih telaşı içerisinde... Tercih sürecinde öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında tercihlerin son tarihi ve tercihlerin ne zaman yapılacağı var. YÖK tarafından yayımlanan tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih işlemlerinde başvurduğu en önemli kaynak. Peki; YKS tercihi nasıl yapılır? YKS tercih kılavuzu son tarihi ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih süresi, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018

YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar YKS tercih kılavuzuna, tercih süreci içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

2018 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK, YKS tercih sürecinde adayların tercih işlemlerini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotu yayımladı. Tercih robotunda 2018 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgileri yer alıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN! (YÖK ATLAS)

YKS TERCİH NASIL YAPILIR? 2018

Adaylar 2018-YKS tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu program ların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018 - AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

OKUL BİRİNCİLERİNİN TERCİHLERİNİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞI HUSUSLAR



2017-2018 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir.

Bir programın öngördüğü okul türü, alan/dal, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerlidir.



YKS'de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî

yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler. Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılır. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.

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