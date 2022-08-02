YKS tercihlerinin 27 Temmuz Çarşamba günü başlamasının ardından son gün tarihi merak konusu oldu. YKS tercih sürecinde son günlere girilmesiyle henüz tercihlerini tamamlamış olan adaylar "YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte üniversite tercihleri son gün tarihi ve YKS tercih süreci hakkında merak edilen detaylar...