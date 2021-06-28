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YKS TYT AYT cevap anahtarı 2021 yayında! YKS TYT AYT soruları ve cevapları

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı. Geçtiğimiz hafta sonu sona eren sınavların ardından öğrenciler YKS TYT AYT sorularını ve cevaplarını kontrol etmek istiyor. İşte YKS TYT AYT soruları ve cevapları...

YKS TYT AYT cevap anahtarı 2021 yayında! YKS TYT AYT soruları ve cevapları

ÖSYM, YKS sınavlarına dair merakla beklenen TYT AYT cevap anahtarını öğrencilerle paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." denildi.

YKS TYT AYT CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

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