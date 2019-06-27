Yok Artık filmi oyuncuları kimler? Yok Artık filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Yok Artık filmine dair detaylar...
YOK ARTIK FİLMİ KONUSU
Taksici Fikret, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır.
Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih... Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.
YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun yaptığı, Şebnem Bozoklu, Murat Akkoyunlu, Çağlar Çorumlu, Algı Eke, Demet Evgar, Serkan Keskin, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstengil, Funda Eryiğit, Gökhan Kıraç, Ceren Moray ve Hilmi Özçelik gibi usta oyuncuların yer aldığı 2015 yapımı “Yok Artık”, Perşembe akşamı Show TV’de!
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