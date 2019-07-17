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YÖK Atlas tercih robotu! 2019 üniversite puanları ve başarı sıralamalarına göre YKS YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı

YÖK Atlas tercih robotu, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının en sık ziyaret ettiği sitelerin başında geliyor. Puanlarına ve becerilerine en uygun bölüm ve üniversiteyi tercih etmelerinde adaylara yardımcı olmak amacıyla hizmete sokulan YÖK Atlas tercih robotunda 2 yeni modül de yayına girdi. İşte YÖK Atlas YKS tercih robotu giriş sayfası

YÖK Atlas

YÖK Atlas üniversitelerin taban ve tavan puanlarının yanı sıra, bölümlerin kontenjan sayılarını, puan analizlerini, yerleşme istatistiklerini, tercih eden ve yerleşen sayıları gibi pek çok bilgiyi de YKS adaylarına sunuyor. YÖK Atlas tercih robotu YKS adayları için güncellenmiş haliyle bugün hizmete yeniden sunuldu. YÖK Atlas tercih robotuna dair tüm detaylar haberimizde.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2019 YKS

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YÖK ATLAS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

2019 YKS TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Meslek Atlası" modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor.

"Meslek Atlası"nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

ADAYLAR TALEP ETTİ, YÖK TERCİH LİSTESİNİ EKLEDİ

YÖK Atlas'ı sıklıkla kullanan üniversite adaylarının talepleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan "Tercih Listesi" modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından sisteme dahil edildi.

YÖK Atlas kullanıcıları, "Tercih Modülü" sayesinde basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih" listelerine ekleyebilecekler.

Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler.

TERCİH DÖNEMLERİNİN VAZGEÇİLMEZ BİLGİ KAYNAĞI HALİNE GELDİ

AA'nın haberine göre; adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan ve ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyon 162 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunmasına yardım amacıyla oluşturulan YÖK Atlas'a ait 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemi istatistikleri incelendiğinde, hem adaylar hem de rehberler için vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor.

Tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısı 4 milyon 287 bine ulaştı.

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