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        Haberler Gündem Eğitim YÖK Başkanı Özvar, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

        YÖK Başkanı Özvar, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara başarılar diledi. Özvar, NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        YÖK Başkanı Özvar'dan YKS'ye girecek adaylara mesaj

        Adayların bu süreçte çok çalışıp büyük emek verdiğini belirten Özvar, "Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Unutmayın, bu sınav önemli bir aşamadır ancak sizi tanımlayan yegane ölçü değildir. Yetenekleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz çok daha büyüktür. Sizler ülkemizin geleceğisiniz ve her birinizin başaracağı çok kıymetli işler olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

        Ailelerin de bu yolculuk boyunca çocukların yanında olduğunu, onların heyecanını, umutlarını ve sorumluluklarını paylaştığını vurgulayan Özvar, verdikleri emek ve gösterdikleri sabır için ailelere teşekkür etti.

        Özvar, şunları kaydetti: "Sevgili gençler, üniversitelerimiz sizleri bekliyor. Yeni fikirleriniz, enerjiniz ve hayallerinizle ülkemizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diler, emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ederim. Türkiyenin yarınlarını inşa edecek siz gençlerimize güveniyoruz. Hepinize gönülden başarılar diler, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ederim."

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