Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Dünyaca ünlü süperstarın alacağı ücret ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ronaldo'nun dev sözleşmesi...
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr ile yaptığı 2 yıllık yeni sözleşmenin detayları İngiliz basınından The Sun tarafından paylaşıldı.
İşte Ronaldo'nun alacağı ücretler:
178 milyon sterlin yıllık garanti ücret.
24.5 milyon sterlin imza parası.
Kulüpten yüzde 15 hisse.
PERFORMANSA DAYALI BONUSLAR
Ronaldo attığı her gol için 80 bin sterlin.
Yaptığı her asist için 40 bin sterlin. (Bu primler bir sonraki sezonda yüzde 20 oranında artacak)
BAŞARI BONUSLARI
Kulübün Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyon olması halinde 8 milyon sterlin.
Ronaldo’nun Altın Ayakkabı ödülünü kazanması durumunda 4 milyon sterlin.
Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve şampiyonluğa ulaşması hâlinde ise 6.5 milyon sterlin.
ÖZEL JET MASRAFI
Ronaldo'nun özel jetinin 4 milyon sterlinlik masraflarını da kulüp karşılayacak.
60 MİLYONLUK SPONSORLUK SÖZÜ
Öte yandan Portekizli yıldıza 60 milyon sterlin değerinde sponsorluk anlaşmaları sözü verildi.
Ayrıca Ronaldo’nun hizmetinde tam zamanlı olarak çalışacak 16 kişilik personel ekibi de sözleşmeye dahil edildi.
Bu ekipte:
3 şoför,
4 hizmetçi,
2 aşçı,
3 bahçıvan,
4 güvenlik görevlisi yer alacak.