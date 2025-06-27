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        Haberler Spor Transfer Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı! - Futbol Haberleri

        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!

        Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Dünyaca ünlü süperstarın alacağı ücret ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ronaldo'nun dev sözleşmesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:15
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        Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr ile yaptığı 2 yıllık yeni sözleşmenin detayları İngiliz basınından The Sun tarafından paylaşıldı.

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        İşte Ronaldo'nun alacağı ücretler:

        178 milyon sterlin yıllık garanti ücret.

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        24.5 milyon sterlin imza parası.

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        Kulüpten yüzde 15 hisse.

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        PERFORMANSA DAYALI BONUSLAR

        Ronaldo attığı her gol için 80 bin sterlin.

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        Yaptığı her asist için 40 bin sterlin. (Bu primler bir sonraki sezonda yüzde 20 oranında artacak)

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        BAŞARI BONUSLARI

        Kulübün Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyon olması halinde 8 milyon sterlin.

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        Ronaldo’nun Altın Ayakkabı ödülünü kazanması durumunda 4 milyon sterlin.

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        Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve şampiyonluğa ulaşması hâlinde ise 6.5 milyon sterlin.

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        ÖZEL JET MASRAFI

        Ronaldo'nun özel jetinin 4 milyon sterlinlik masraflarını da kulüp karşılayacak.

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        60 MİLYONLUK SPONSORLUK SÖZÜ

        Öte yandan Portekizli yıldıza 60 milyon sterlin değerinde sponsorluk anlaşmaları sözü verildi.

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        Ayrıca Ronaldo’nun hizmetinde tam zamanlı olarak çalışacak 16 kişilik personel ekibi de sözleşmeye dahil edildi.

        Bu ekipte:

        3 şoför,

        4 hizmetçi,

        2 aşçı,

        3 bahçıvan,

        4 güvenlik görevlisi yer alacak.

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