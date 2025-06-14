YÖK, geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programları açacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak.

Geçen yıl açılan yapay zeka temelli programların ise 2025'te çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Lisans düzeyinde "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" bölümü, ön lisansta ise "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" programları, ilk kez bu yıl öğrencilerle buluşacak.

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Sağlıkta dijital teknolojilere dayalı "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" programları bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulacak, ayrıca dijital teknolojilere yönelik "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ön lisans programı da pek çok üniversitede açılacak.

"ADAYLARIMIZIN YENİ AÇTIĞIMIZ PROGRAMLARI YAKINDAN TAKİP ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, geçen yıl 20 üniversitede yapay zeka temelli 17 farklı program açıldığını anımsatarak, bu alanda program sunan üniversite sayısını 80'in üzerine çıkaracaklarını aktardı.

Özvar, yapay zekaya dayalı programların tamamının yüksek doluluk oranlarıyla eğitim verdiğine işaret ederek, bunların Türkiye'nin dijital beceri açığının kapatılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Yükseköğretim çağındaki gençlerin, çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, "Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımızın yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı. SAĞLIK VE TARIMDA DİJİTAL TEKNOLOJİLERE DAYALI 7 YENİ PROGRAM Özvar, yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerini, bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerin tercihine sunacaklarını bildirdi.