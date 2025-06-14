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        Haberler Gündem Eğitim YÖK, geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programları açacak

        YÖK, geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programları açacak

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), dijital dönüşüm, yapay zeka, bilişim teknolojileri, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm alanlarında yeni ön lisans ve lisans programlarını öğrencilerin tercihine sunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:27
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        YÖK, geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programları açacak
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        YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak.

        Geçen yıl açılan yapay zeka temelli programların ise 2025'te çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Lisans düzeyinde "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" bölümü, ön lisansta ise "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" programları, ilk kez bu yıl öğrencilerle buluşacak.

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        Sağlıkta dijital teknolojilere dayalı "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" programları bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulacak, ayrıca dijital teknolojilere yönelik "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ön lisans programı da pek çok üniversitede açılacak.

        "ADAYLARIMIZIN YENİ AÇTIĞIMIZ PROGRAMLARI YAKINDAN TAKİP ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, geçen yıl 20 üniversitede yapay zeka temelli 17 farklı program açıldığını anımsatarak, bu alanda program sunan üniversite sayısını 80'in üzerine çıkaracaklarını aktardı.

        Özvar, yapay zekaya dayalı programların tamamının yüksek doluluk oranlarıyla eğitim verdiğine işaret ederek, bunların Türkiye'nin dijital beceri açığının kapatılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

        Yükseköğretim çağındaki gençlerin, çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, "Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımızın yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

        SAĞLIK VE TARIMDA DİJİTAL TEKNOLOJİLERE DAYALI 7 YENİ PROGRAM

        Özvar, yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerini, bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerin tercihine sunacaklarını bildirdi.

        Tarımda dijital teknolojilere dayalı "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" lisans programının, ilk kez YKS Tercih Kılavuzu'nda yerini alacağını aktaran Özvar, "Akıllı Sera Teknolojileri", "Dijital Tarım Teknolojileri", "Tarım Makineleri ve Teknolojileri" ön lisans programlarının da bu yıl ilk kez açılacağı bilgisini paylaştı.

        Özvar, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında program açma ve müfredat yenileme seferberliğinin de devam ettiğini, bu yıl bu alanda biri lisans, 8'i ön lisans olmak üzere 9 yeni programı adayların tercihine sunacaklarını ifade ederek, istihdamla bağı azalan programları çağın ihtiyaçlarına uygun ve istihdam odaklı yeni bölümlerle dönüştürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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