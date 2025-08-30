YÖK'ün yeni açılan istihdam odaklı programlarında kontenjanlar doldu

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bu yıl ilk kez açılan ve geleceğin mesleklerine yönelik, istihdam odaklı 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 programın tüm kontenjanlarının dolduğu belirtilen açıklamada, yeni açılan programların adaylardan yoğun ilgi gördüğü ve toplam 4 bin 592 öğrencinin bu bölümlere yerleştiği ifade edildi.

YÖK'ün başlattığı dönüşüm çalışmaları kapsamında geçen yıl açılan ve bu yıl 100'e yakın üniversiteye yaygınlaştırılan bilişim ve yapay zeka temelli 17 programın kontenjanlarının da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamamen dolduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Sağlık, tarım, dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka, yeşil beceriler, çevre ve enerji alanlarında açılan istihdam odaklı yeni programlar, adaylar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl yüksek puan ve sıralamaya sahip adaylar, yeni açılan bölümleri tercih ederek yerleşti. Adaylar bu bölümleri genellikle tercihlerinin ilk sıralarına yazdı. İlgili bölümlerin taban puanları ve sıralamalarının yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Mühendislik dahil pek çok fakülteye yerleşme hakkına sahip yüksek puanlı adaylar bilişim, yapay zeka, siber güvenlik, yeşil beceriler, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm temelli yeni ön lisans programlarını tercih etti."

Açıklamada, üniversite bazlı tercihlere bakıldığında MYO programlarında en çok tercih edilen 5 bölümden 3'ünü bu yıl açılan Tele-Sağlık ön lisans programlarının oluşturduğu vurgulandı. Buna göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tele-Sağlık Teknikerliği 8 bin 968 aday ile en çok tercih edilen 3'üncü program olurken, Giresun Üniversitesi Tele-Sağlık programı 8 bin 628 kişinin tercihlerinde yer alarak 4'üncü, Bartın Üniversitesi Tele-Sağlık programı ise 8 bin 419 adayın tercihiyle 5'inci sırada yer aldı. EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROGRAM TIBBİ VERİ İŞLETME TEKNİKERLİĞİ OLDU Açıklamada, yeni açılan ön lisans bölümleri arasında en yüksek puanla girilen programın ise Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği olduğu belirtildi. Toplam 240 bin adayın tercihlerinde yeni açılan programlara yer verdiğine dikkati çekilen açıklamada, yerleşenlerin yarıya yakınının bu programları ilk 5 tercihine yazdığı vurgulandı. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programının bu yıl ilk kez açılan MYO bölümleri arasında en çok aday tarafından tercih edilen program olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"36 bin 751 aday bu programa tercihlerinde yer verdi. Onu 26 bin 250 aday tarafından tercih edilen Tele-Sağlık Teknikerliği, 18 bin 206 adayın tercih ettiği Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği, 10 bin 468 aday tarafından tercih edilen Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi, 9 bin 556 adayın tercih ettiği Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ve 5 bin 70 aday tarafından tercih edilen Havacılık Elektroniği Teknolojileri takip etti." Açıklamada, YÖK tarafından geçen yıl açılan yapay zeka mühendisliklerinin de en yüksek puanlı adaylar tarafından tercih edildiği, sayısal puan türünde 102'nci sırayı elde eden adayın İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne yerleştiği, 146, 152, 178 ve 203. sıradaki adayların ise Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliğini (burslu) kazandığı ifade edildi. "ADAYLAR MESLEK ODAKLI PROGRAMLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ" Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirledikleri yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin adaylar tarafından ciddi bir karşılık bulduğunu belirtti.

Bu durumdan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, üç yıldır üniversitelerde talebi azalan, istihdamla bağı zayıflamış programların kontenjanlarında düzenlemeler yaptıklarını, adayların beklentilerini, taleplerini ve yönelimlerini dikkate alarak programları organize ettiklerini aktardı. Bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm başta olmak üzere istihdamı önceleyen ve güncel eğilimlere entegre yeni programları hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı 17 farklı programı 20'den fazla üniversitemizde hayata geçirmiştik. Bu programlarda tek bir kontenjan dahi boş kalmamıştı. Bu yıl bu programları 100'e yakın üniversitemizde yaygınlaştırdık. Bunun yanı sıra bu yıl da ülkemizin kalkınma stratejileriyle örtüşen, geleceğin mesleklerine yönelik 27 yeni programı daha ilk kez öğrencilerimizin tercihine sunduk. İş gücü piyasasının beklentilerine uygun, geleceğin mesleklerine yönelik, istihdam odaklı bu yeni programların kontenjanlarının da tamamen dolmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk on tercih genellikle hayale göre yapılan tercihlerdir. Adaylar bu sene geleceğin mesleklerine yönelik çok bilinçli tercihler yaptılar ve meslek odaklı programlara yoğun ilgi gösterdiler. Adayların yeni programlara yönelik tercih eğilimleri, YÖK'ün son yıllarda izlediği stratejiyle tam bir uyum gösteriyor."