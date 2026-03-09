Canlı
        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL-1 sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM 2026 YÖKDİL-1 sınav kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

        YÖKDİL sınav sonucu açıklanma tarihi: 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 yılının Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) 8 Mart Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, YÖKDİL-1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevaplara nereden erişilir? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 09.03.2026 - 11:47
        1

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1), 8 Mart tarihinde gerçekleşti. 113 bin 881 adayın başvurduğu sınav, toplam 89 sınav merkezinde, 316 bina ve 4 bin 534 salonda uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM, YÖKDİL sınavının soru ve cevaplarını AİS sistemi üzerinden erişime açtı. Bu kapsamda “YÖKDİL-1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        YÖKDİL/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

        8 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

        ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

        4

        YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.

        5

        YÖKDİL SINAVI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        ÖSYM tarafından yayınlanan YÖKDİL/1 sınav kılavuzuna göre değerlendirme süreci şöyle:

        - Cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

        - Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        - Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

        - Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

