Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1), 8 Mart tarihinde gerçekleşti. 113 bin 881 adayın başvurduğu sınav, toplam 89 sınav merkezinde, 316 bina ve 4 bin 534 salonda uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM, YÖKDİL sınavının soru ve cevaplarını AİS sistemi üzerinden erişime açtı. Bu kapsamda “YÖKDİL-1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...