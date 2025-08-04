YÖKDİL 2 sonuçları açıklanma tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilindiği gibi, YÖKDİL/2 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz'da tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonrasında sınav sonuç tarihi gündeme geldi. On binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, soru ve cevaplar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte güncel bilgiler...
27 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), tamamlandı. Sınav sonrasında, adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM’nin açıklama takvimine göre, 2025-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Sonuçlar açıklandığında, adaylar ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL / 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.