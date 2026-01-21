YÖKDİL başvuruları başladı! ÖSYM ile 2026 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
ÖSYM tarafından YÖKDİL başvuruları başladı. Yabancı dil bilgisini geliştirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak kişilerin dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla katılım sağlayacakları 2026 YÖKDİL/1 sınav ve başvuru kılavuzu belli oldu. Peki YÖKDİL ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL/1 başvuru tarihleri duyuruldu. Peki 2026 YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL/1 başvuruları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) başladı. Adaylar, başvurularını 29 Ocak 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılında yapılacak YÖKDİL sınavlarına katılım sağlayacak adaylar için sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.
2026 yılında iki kez uygulanacak olan YÖKDİL'in ilk sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.