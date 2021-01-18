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YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? - 2021 YÖKDİL sınav tarihi açıklandı - YÖKDİL başvuru...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav tarihinde ertelemeye gidildi. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan yeni tarih...

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? - 2021 YÖKDİL sınav tarihi açıklandı

YÖKDİL sınavı ne zaman? sorusu merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Sınav, koronavirüs nedeniyle ertlenemişti. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tariheri arasında alınacak.

Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

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