YÖKDİL sonuçları için adayların bekleyişi bugün sona erdi. 1 Mart günü yapılan YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından bugün adayların erişimine açıldı. Adaylar ayrıca 16 Mart 2020 yani bugün saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle ÖSYM'nin sitesinden YÖKDİL sınavı soru ve cevaplarına erişebilecek. YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar haberimizde...

YÖKDİL SONUÇ SAYFASI 2020

ÖSYM sonuçları duyururken aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM ayrıca bugün YÖKDİL sınavında çıkan sorular ile birlikte cevap anahtarlarını da erişime açtı.

"01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."

YÖKDİL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

YÖKDİL’in resmi internet adresine giriş yapan adaylar yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla itirazlarını yapabilecek.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi gerekiyor.

Adaylar gerekli ücreti yatırmaz, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylamazsa itirazları geçerli sayılmayacak.

Öte yandan ilgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar da yine kurum tarafından dikkate alınmayacak.