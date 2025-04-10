Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var! | Son dakika haberleri

Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var! | Son dakika haberleri

Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var! Hakkari'de, yoğun yağış olan bölgede yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yakıt tankerinin şoförü Ramazan Güven hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:53 facebook

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