Yolcu sayısı 6 ayda 108 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 89 bin 696, dış hatlarda ise 91 bin 608 olduğunu kaydeden Uraoğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 223 bin 459’a ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 2,5 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 298 bin 154, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 80 bin 501 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 391 bin 286 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 88 bin 348 ton, dış hatlarda 377 bin 834 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 466 bin 182 tona ulaştı.” diye konuştu.

REKLAM Uraloğlu, ocak-haziran döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 454 bin 841, dış hatlarda ise 410 bin 226 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 134 bin 447 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 5,7 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 562 bin 512, dış hat yolcu trafiğinin 62 milyon 172 bin 150 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 108 milyon 811 bin 724 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,3 artış oldu.” Bakan Uraloğlu, 6 aylık dönemde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’ın toplam nüfusunu geride bıraktığını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 418 bin 16 ton, dış hatlarda bir milyon 917 bin 548 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 335 bin 564 tona ulaştığını da bildirdi. REKLAM Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise haziran ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 9, dış hatlarda 35 bin 263 olmak üzere toplamda 47 bin 272’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda bir milyon 734 bin 831, dış hatlarda 5 milyon 404 bin 699 olmak üzere toplamda 7 milyon 139 bin 530 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-haziran döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 266, dış hatlarda 201 bin 984 olmak üzere toplamda 260 bin 250 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 8 milyon 121 bin 341, dış hatlarda 30 milyon 916 bin 614 olmak üzere toplamda 39 milyon 37 bin 955 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 890 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 162 bin 41 olmak üzere toplamda 4 milyon 52 bin 821 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 10 bin 231, dış hatlarda 13 bin 50 olmak üzere toplamda 23 bin 281 olarak gerçekleşti.” dedi.